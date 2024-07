【「少年院ウシジマくん」4巻】7月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「少年院ウシジマくん」の4巻を7月30日に発売する。価格は770円。

本作は「闇金ウシジマくん」の公式スピンオフで、単行本の発行部数は30万部以上。少年院に入っていた頃の若き丑嶋薫が主人公となっている。

4巻では、三國信吾の死の真相を突き止めるために兄・隼川真澄が少年院にやってくる一方、滑皮が悶主陀亜連合総長の座を辞任し、ヤクザである熊倉の元を訪れる。

【「少年院ウシジマくん」4巻あらすじ】

仁科の出院後、

ウシジマのいる少年院に

隼川真澄が収容される。

彼の正体は、

かつて自殺した三國信吾の兄であり、

ことの真相を突き止めるためにわざと逮捕されて

少年院にやってきたのだった。

ウシジマの背後に、暗い過去が迫っていた。

一方、獅子谷のケツ持ちのヤクザと

問題を起こした滑皮は、

暴走族のままでいることに悩んだ末に、

悶主陀亜連合総長の座を辞任し、

強さを求めてヤクザである熊倉の元を訪れる。

そして同じ頃、

獅子谷は滑皮へ制裁を加えるべく動き出し……

若かりし丑嶋たちを描く

群像劇、第4集。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.