IVE、7月16日放送の「相席食堂」に出演決定！日本で街ブラロケに初挑戦

IVEが「相席食堂」に出演することが決定した。IVEは日本公式X(旧Twitter)を通じて、7月16日に放送される朝日放送テレビ「相席食堂」への出演を知らせた。これと共に公開された写真には、海辺でポーズをとる彼女たちの姿が収められており、番組での活躍に期待を高めた。また、次週の予告編を通じて、IVEが日本で街ブラロケに初挑戦することが予告された。メンバーたちは「クセがすごい〜」と言いながら可愛らしい魅力をアピールし、このVTRをスタジオで見ていた千鳥・ノブも「嬉しい」と喜びを表した。

これに先立って彼女たちは最近、日本テレビ「うわっ!ダマされた大賞2024夏 SP」「しゃべくり007」、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」、テレビ朝日系「チョコプランナー」など、日本のバラエティ番組に相次いで出演し、話題を集めた。また、8月10〜11日にソウルオリンピック公園KSPO DOMEにて、初のワールドツアーのソウルアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」を開催する。続いて9月4、5日には、東京ドームでワールドツアーのファイナル公演を行う予定だ。IVEが出演する朝日放送テレビ「相席食堂」は、7月16日(火)23時16分に放送される。