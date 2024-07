SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌ、1stシングル「THIS MAN」が日本レコード協会のゴールド認定を獲得！

SEVENTEENのジョンハン&ウォヌが先月17日に発売した1stシングル「THIS MAN」が、7月10日に日本レコード協会が発表した2024年6月度のゴールドディスク認定でゴールド認定(10万枚以上)を受けた。1stシングル「THIS MAN」は、タイトル曲「Last night(Guitar by Park Juwon)」と、ジョンハンのソロ曲「Beautiful Monster」、ウォヌのソロ曲「leftover」を収録している。

SEVENTEENが日本レコード協会のゴールドディスク認証を受けるのは、今回が16作品目だ。彼らは団体アルバムだけでなく、ユニットアルバムでもゴールドディスク認証を追加し、日本での高い人気を実感させた。「Last night(Guitar by Park Juwon)」の人気は当分続く見通しだ。ジョンハン&ウォヌは8日、「THE FIRST TAKE」に出演し、アコースティックバージョンの「Last night(Guitar by Park Juwon)」を聴かせた。2人の相反するボーカルとユニークな編曲が調和した今回の映像は、オンラインで話題を集めている。2人が所属するSEVENTEENは、今月23日と24日にソウル高尺(コチョク)スカイドームでファンミーティング「2024 SVT 8TH FAN MEETING 」を開催する。