¡Úhince¡ÛºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËENHYPENŽ¢SUNGHOONŽ£¤¬½¢Ç¤♡
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢hince(¥Ò¥ó¥¹)Ž£¤Ï6·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë²Æ¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢BLUE DIVE COLLECTIONŽ£¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡¢ENHYPEN¤Î¡ØSUNGHOON¡Ù¤òµ¯ÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î19Æü(¿å)~6·î25Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡÷cosme TOKYO¤Ë¤ÆºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËSUNGHOON¤¬½¢Ç¤
Ž¢BLUE DIVE COLLECTIONŽ£¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËSUNGHOON¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ó¤ÀÆ·¡¢¥¹¥Ã¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡¢°ìÌÜ¸«¤ë¤À¤±¤Ç²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SUNGHOON¤¬·«¤ê¹¤²¤ëhince¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡÷cosme TOKYO¤Î2F¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎŽ¢¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥ÈŽ£¤Î¿·¿§3¿§¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯Æþ¼ê¡£
¤µ¤é¤ËŽ¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óŽ£¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿SUNGHOON¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅ¸³«¤·¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ãµÊÃã¤¬¥Æー¥Þ!¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¥é¥¥é¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä♡
¡Úhince¡Û¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
hince¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤Ç¥Ö¥ëー¥Óー¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢³¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
hince¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à5,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÎDIY¥ー¥ê¥ó¥°¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤½¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥¹¥¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(24 BLUE DIVE)¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Ýー¥Á¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¢ö
º£²ó¤ÏŽ¢hinceŽ£¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡ØENHYPENŽ¥SUNGHOON¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ENHYPENŽ¥SUNGHOON¤¬Ì¥¤»¤ëºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸ÂÄêPOPUP¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤~¢ö