「Repezen Foxx」のDJ社長(31)が25日に公式YouTubeチャンネルを更新。「Waiting for you in Bali island」というタイトルで新曲をアップしたが、まさかの歌詞でネットをざわつかせた。

DJまるが今月19日をもってグループを脱退したが、DJ社長は歌詞の中で「始まりはそう 会社に嘘つき 仕事をバックれ 女と餅つき そして女に晒され 大炎上して ファンに逆ギレ」などと暴露。

さらに「覚悟を決めて夫婦になれよ」といい「俺はこの前4回目の結婚したぜ そのまま子供も作っちゃえ 俺は来月5人目の子供生まれるぜ」と真偽不明の情報も歌っていた。

この新曲にネット上では「まるくんの話暴露しつつ 社長自分の凄い暴露してんの笑」「もうまるなんかより社長の4回の結婚と5人目の子供の事の方がビックリよwww」「社長とんでもない公表してない!?大爆笑」「社長お得意のジョークだろうな」などと驚きの声があがっていた。

同グループはDJ社長が率いているが、借金「9億3000万円」を抱えたまま、一時“失踪”状態に。しばらくの間沈黙が続いていたが、6月6日に活動再開すると動画で発表していた。