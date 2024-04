オリジナルグッズが3,000名に当たるキャンペーンも！JRAシステムサービス「JRA-VANスマホアプリ」UMACAスマート連携機能

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供する「JRAシステムサービス」は、JRA(日本中央競馬会)の馬券購入サービスであるUMACAスマートに連携する「UMACAスマート連携機能」を2024年4月2日(火)にJRA-VANスマホアプリでリリースしました。

さらに、リリース記念としてJRA-VANオリジナルグッズが3,000名に当たる「UMACAスマート連携リリース記念キャンペーン」を2024年4月3日(水)より実施します。

JRAシステムサービス「JRA-VANスマホアプリ」UMACAスマート連携機能

JRA-VANスマホアプリのUMACAスマート連携機能では、JRA専用ICカード「JRA-UMACA(ウマカ)」の設定をアプリに登録することで、2つの利便性の高い機能を使用することができます。

UMACAスマートへの投票連携機能

JRA-VANスマホアプリの「購入予定」画面で入力した買い目を、UMACAスマートへ送信することができます。

JRA-VANスマホアプリでの予想からUMACAスマートでの購入までを一貫して行うことで、買い目を改めて入力する必要が無くなり、効率的に馬券を購入することができます。

UMACAスマートへのログイン簡略化機能

UMACAスマートのログインに必要な情報をあらかじめアプリ内に登録できるため、投票連携時のログイン入力操作が簡略化されます。

3,000名に当たるUMACAスマート連携リリース記念キャンペーン

JRA-VANスマホアプリでは、イクイノックスとドウデュースのJRA-VANオリジナルUMACAステッカーセットが3,000名様に当たるキャンペーンを実施中です。

JRA-VANスマホアプリのトップ画面からだれでも応募できます。

(無料で取得可能なJRA-VAN IDが必要となります)

UMACAスマートとは

「UMACAスマート」とは、JRA(日本中央競馬会)が提供する銀行口座が不要の馬券購入サービスです。

このサービスでは、専用のICカード「JRA-UMACA」残高があれば、スマートフォンから馬券を購入することができます。

従来は競馬場やウインズに設置されたUMACA投票機を利用する必要がありましたが、UMACAスマートを利用することで、発売機に並ばずにスマートフォンから簡単に馬券を購入できるようになりました。

UMACAスマートを含むUMACAを利用した馬券の購入には、「100円」につき「0.5ポイント」のUMACAポイントが貯まるなどのメリットがあります。

「JRA-UMACA」を利用するには競馬場やウインズでUMACA登録を行った上で、専用の入出金機から入金を行う必要があります。

「JRA-VANスマホアプリ」とは

本アプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。

外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に生まれました。

このアプリを使えば、出馬表はもちろん、ネット投票連携・UMACAスマート連携・スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。

また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。

【主なサービス】

UMACAスマート連携/出馬表(中央競馬のみに対応)/リアルタイムオッズ/レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)/ネット投票連携/スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)/コース解説/データ分析/各種ニュース/著名人による各種コラム/My注目馬/パドックアイ/予想印ランキング

