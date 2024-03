TWICE、米アレジアント・スタジアムでコンサートを開催！最新アルバムのステージにファン歓喜

TWICEが米ラスベガスの夜を盛り上げた。16日(以下、現地時間)、TWICEは5回目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR<READY TO BE>」の一環として米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで単独コンサートを開催した。TWICEは2022年5月、ロサンゼルスのバンク・オブ・カリフォルニア・スタジアムで4回目のワールドツアー「III」のフィナーレを飾るアンコールコンサートを開き、K-POPガールズグループ史上初めて北米スタジアム入りを果たした。2023年6月に5回目のワールドツアー「READY TO BE」でロサンゼルス・SoFiスタジアムと7月にニューヨークのMetLife Stadiumで単独コンサートを開催した彼女たちは、ラスベガスのアレジアント・スタジアムまで、北米の大型公演会場で公演を開催し、もう一度人気の高さを証明した。

TWICEは米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位になった最新アルバム「With YOU-th」のタイトル曲「ONE SPARK」のステージを単独公演で初めて披露し、反響を呼んだ。きらびやかな声色が際立つ英語シングル「I GOT YOU」のステージはおぼろげな感性を醸し出し、全世界で愛されたヒット曲のパレードは会場の雰囲気を盛り上げた。それと同時にルーレットをまわしてランダムで歌うアンコールには「With YOU-th」の収録曲が新たに追加され、見て聞く面白さを与えた。彼女らは5回目のワールドツアー「READY TO BE」を通じて、世界26地域で45回の公演を開催し、“スタジアムアーティスト”としての地位を高めた。2023年5月、K-POPガールズグループとして初めて大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアムで公演を開催。その後SoFiスタジアムとMetLife Stadiumでも多数の海外ファンに会い、チケットは完売を記録した。それから11月にメルボルンのマーベル・スタジアムではK-POPグループ初の単独公演という記録を残し、12月にはジャカルタのインターナショナル・スタジアムにて単独コンサートを開催。今年2月には、メキシコシティのフォロ・ソルで観客と出会い、サンパウロのアリアンツ・パルケでは、K-POPガールズグループ史上初めて完売を記録した。米ラスベガスでの公演を成功裏に終えた彼女たちは7月、K-POPガールズグループとして初めて日産スタジアムで公演を行う。TWICEは7月13、14日に大阪・ヤンマースタジアム長居、27、28日に神奈川・日産スタジアムでファンと会い、ワールドツアー「READY TO BE」を続けていく。