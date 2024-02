1人暮らしの 家賃 が高すぎるため、代わりに 飛行機 で通学する カナダ の学生が現れ、話題を呼んでいる。片道1時間のフライトで週2回、大学で対面授業を受けているこの学生は、「 部屋 を借りるより 節約 になるし、バスで通学するのと変わらない」と話している。 カナダ のニュースメディア『CTV News Vancouver』などが報じた。【この記事の動画を見る】 飛行機 通学で注目を集めているのは、 カナダ 西部ブリティッシュコロンビア州バンクーバーにある、ブリティッシュコロンビア大学に通うティム・チェンさん(Tim Chen)だ。

ティムさんは、昨年9月から12月まで長い休みを利用して海外で過ごしていた。そして休みを終えて1月からの新学期を迎える前に、新しく 部屋 を借りるため物件を探し始めた。それまでティムさんは、バンクーバーで月1800 カナダ ドル(約20万400円)の シェアハウス に住んでいた。トイレやシャワーは複数あったが、キッチンなどは他の4人と共有して生活していた。しかしルームメイトが立てる騒音やWi-Fi接続の悪さ、キッチンの使用時間が他の人と被ってしまうなど、様々な問題が発生した。オーナーに相談しても解決しなかったため、今回は シェアハウス に住まないと決めていた。そこで1人暮らし用のワンルームを探していたのだが、バンクーバーは カナダ 国内で最も 家賃 の高い都市であり、1か月の平均 家賃 が2100 カナダ ドル(約23万3760円)と驚きの金額に直面した。予想外の高額な 家賃 に頭を悩ませたティムさんは、実家のあるアルバータ州カルガリーから大学のあるバンクーバーまでのフライト料金を調べてみることにした。 カナダ 最大の航空会社「エア・ カナダ (Air Canada)」を利用すると、その料金は往復で150 カナダ ドル(約1万6700円)だった。同大学で最終学年を過ごすティムさんは今年5月に卒業予定で、今学期は週2日の対面授業を受ける必要がある。つまり大学に行くのは週2日のみなので、 飛行機 代の合計は1か月あたり約1200 カナダ ドル(約13万3600円)となり、 家賃 を支払うよりも大幅な 節約 となる。このアイディアを思い付いたティムさんは、「『カルガリーで生活して、バンクーバーに 飛行機 で飛べばいいじゃないか。1時間くらいのフライトだし、バスに乗って通うのと変わらないな』と思ったんです」と話す。こうして、ティムさんは 飛行機 で通学し始めた。一日の授業は合計約3時間で、ティムさんは授業を終えるとバスで空港へ向かい、1時間のフライトで実家に帰る。フライトは1時間ほどだが、 飛行機 に乗るには国内線であっても保安検査などを受けなければならない。時間に余裕を持って空港に到着しておくのが一般的であるため、「搭乗時間までの時間などを含めると、時間がかかり過ぎるのでは?」という疑問も浮かぶ。その点に関してティムさんは、 カナダ 及びアメリカ市民権や永住権を持つ人が取得できる「NEXUSカード」を所持していることで解決しているという。このカードは、 カナダ 国境サービス庁と米国税関国境警備局が管理する共同プログラム「NEXUS」が発行するカードで、 カナダ ―アメリカ間の低リスクの渡航者の国境通過を迅速化する目的で設計されたそうだ。このカードを持つ人は保安検査の際に専用レーンを通過することができるため、数分で検査を終えるという。そのため、ティムさんは普段から搭乗時刻の10分前に空港に到着しているが、それでも問題なく間に合っているそうだ。荷物はノートパソコンなど機内持ち込みのものだけなので、カウンターで荷物を預ける時間もなく、カルガリー空港での滞在時間は20分にも満たない。また、 飛行機 の遅延も心配になるが、先月から始まった 飛行機 通学では一度も遅れたことがないという。ティムさんの 飛行機 通学は、多くのメディアに報じられて反響を呼んでおり、「良いアイディアだと思う」「たしかに、 家賃 に加えて 光熱費 とか 生活費 も考えると、実家に住んだ方が 節約 になるね」と納得する声のほか、「安く借りられる 部屋 はあると思うけど?」「大事なテストの時の遅延やキャンセルを考えたら怖い」といったコメントもあがっている。