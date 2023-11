映画『ハングオーバー!』シリーズは、結婚を控えた男とその友達が酒で羽目を外しすぎて散々な目に遭っていくコメディ作品。2009年に第1作が製作されるや大ヒットを記録し、2013年までに計3作が製作された。

完結から10年が経った現在も根強い人気を持つシリーズ。第4作が製作されるとしたら、歓迎するファンは多いはずだ。

シリーズで主演を務めたブラッドリー・クーパーも続編製作に前向きなひとり。このたび米ポッドキャストに出演した際、「『ハングオーバー!4』はすぐにでもやるでしょうね」と発言したのだ。

今やオスカーの常連俳優であるクーパーにとって『ハングオーバー!』シリーズは出世作として知られる。ポッドキャストでは監督のトッド・フィリップスや共演者たちへの愛着も語っており、「トッドやザック(・ガリフィアナキス)もエド(・ヘルムズ)も大好きですから」とクーパー。「たぶんやるだろうな」と第4作に再び意欲を見せながらも、「トッドはやらないと思いますよ」と続けた。

クーパー同様、『ハングオーバー!』シリーズで大きな注目を浴びたトッド・フィリップス監督は、2019年の『ジョーカー』で再び成功を掴んだ。現在は続編『)』に取り組んでいる。

ちなみに第4作の可能性については、アラン役のガリフィアナキスも2021年に。「もしピクサーのようにファミリー・フレンドリーなお話だったら」とジョークを交えながらも、「誰も検討していないと思いますよ」と語っていた。

