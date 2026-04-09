衆院憲法審が開かれる第18委員室に飾られた故中山太郎元外相の肖像画＝9日午前9日の衆院憲法審査会は、憲法審の前身に当たる憲法調査会で会長を務めた故中山太郎元外相の肖像画の移設後初めて討議した。少数会派を尊重しつつ合意形成を図ろうとした運営ルールは「中山方式」と呼ばれ、与野党から評価されている。中山氏の活動を知る自民党ベテランの新藤義孝与党筆頭幹事は「感慨深い」と記者団に述べた。肖像画は衆院環境委員