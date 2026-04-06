最近、子どもがいたずらでコインランドリーの乾燥機の中に入ってふざける映像が登場した。6日、インスタグラムなどSNSでは、無人のコインランドリーの乾燥機に小学生と推定される男児が靴を脱いだ後、乾燥機の中に体をかがめて入る姿の映像が共有された。映像を撮影した友人が乾燥機の扉を閉めると、中の児童は透明の扉を叩いて開けてほしいという動作を見せた。その後、乾燥機の中で寝そべったりもした。この映像を見た市民は「こ