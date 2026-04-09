そう、奥さんは別に「飲み会に行くな」とは言っていないんですよね。予定がわかった時点で調整してほしいんですよね。いまのところドタキャンしても奥さんがなんとかしてくれていますが…奥さんも無理だったらどうずるつもりなんでしょうか？そして昨日の今日でまた、旦那さんはドタキャンするのです…。>>【まんが】妻任せな無責任夫(ウーマンエキサイト編集部)