¥¹¥¿¥Ð¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡×¤Ê¤ÉÈ¯Çä¡¢2023¡È¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ß¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡É¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯

スターバックスコーヒージャパンは3月29日、『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』『チャーリー・ブラウン カプチーノ with ブラウン シュガー』『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカ with チョコレート プレッツェル』を発売する。

3月22日からスタートした「STARBUCKS×PEANUTS(ピーナッツ)コラボレーション#2」の第2弾として販売するドリンク商品3種類。一部を除く全国の「スターバックス」店舗で取り扱う。

「ピーナッツ」は、1950年10月2日にアメリカの新聞7紙で連載がスタートしたコミック。作者はチャールズM.シュルツ氏。ビーグル犬の「スヌーピー」などのキャラクターで知られ、現在も75ヵ国、21の言語、2200紙で連載されている。

今回が初登場となるスターバックスとピーナッツのコラボドリンクは、日常で親しまれている商品をベースに、「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー・ブラウン」の各キャラクターの個性を表現。全て、なくなり次第販売を終了する。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』は、たっぷりのブラックココアクッキーをスワール(練り込み)とトッピングに使用した、スヌーピーの大好物であるクッキーとアイスクリームを一緒にしたような味わいのフラペチーノ。サクサクとした食感やココアの風味を楽しめる。Tallサイズのみ、テイクアウト(持ち帰り)税込648円、イートイン(店内飲食)税込660円。

スタバ×ピーナッツ『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』は、ふんわりとした口当たりのカプチーノに、ブラウンシュガーでほんのり甘みをつけた後、仕上げにキャラメルソースをトッピング。ホットのみ、Tallサイズのみ。テイクアウト税込491円、イートイン税込500円。

スタバ×ピーナッツ『チャーリー・ブラウン カプチーノ with ブラウン シュガー』

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカ with チョコレート プレッツェル』は、オーツミルクのカフェ モカに、香ばしいプレッツェルを砕いてトッピング。チョコレートの甘さ、エスプレッソのほろ苦さに、ホイップクリームとプレッツェルの“ご褒美感のある一杯”だという。ホット/アイス、Tallサイズのみ。テイクアウト579円、イートイン590円。

スタバ×ピーナッツ『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカ with チョコレート プレッツェル』

なお、「STARBUCKS×PEANUTSコラボレーション#2」では、“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.”(しあわせは、そのままのきみでいること)をテーマに、個性豊かなPEANUTSの仲間とともに “自分らしさ”“多様性”を伝えるメッセージ、色鮮やかなカラーを用いたデザインで7つのストーリーを届ける。

7つのストーリーは以下の通り。

◆“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.”

(しあわせは、そのままのきみでいること)

◆“HAPPINESS IS TREATING YOURSELF ANYTIME.”

(しあわせは、自分にごほうびをあげられること)

◆“HAPPINESS IS EXPRESSING HOW YOU FEEL.”

(しあわせは、ありのままの気持ちをあらわすこと)

◆“HAPPINESS IS BEING THOUGHTFUL.”

(しあわせは、ゆっくりと思いをめぐらせること)

◆“HAPPINESS IS CHALLENGING YOURSELF.”

(しあわせは、思いっきりやってみること)

◆“HAPPINESS IS PLAYING YOUR OWN MELODY.”

(しあわせは、きみらしいメロディを奏でること)

◆“HAPPINESS IS FINDING YOUR PATHS.”

(しあわせは、自分の道をさがすこと)

「STARBUCKS×PEANUTSコラボレーション#2」7つのストーリー

コラボ商品はドリンク3種類のほかに、フードメニューが『スヌーピー アメリカンワッフル with クラッシュ クッキー』『サリー・ブラウン アメリカンワッフル with キャラメル プレッツェル』(ともにイートイン限定、税込400円)。

スタバ×ピーナッツ『スヌーピー アメリカンワッフル with クラッシュ クッキー』

スタバ×ピーナッツ『サリー・ブラウン アメリカンワッフル with キャラメル プレッツェル』

また、プリペイドカード「スターバックス カード PEANUTS スヌーピーブラザーズ」「スターバックス カード PEANUTS サリー」(ともに2000円以上の入金で発行可能)、「リユーザブルカップ オフホワイト PEANUTS Snoopy Brothers 473ml」(税込550円)、ぬいぐるみやトートバッグ、パーカー、キャップなどのコラボグッズを展開する。

スタバ×ピーナッツ「スターバックス カード PEANUTS スヌーピーブラザーズ」「スターバックス カード PEANUTS サリー」

スタバ×ピーナッツ「リユーザブルカップ オフホワイト PEANUTS Snoopy Brothers 473ml」

「STARBUCKS×PEANUTS コラボレーション#2」各種グッズ

◆「STARBUCKS×PEANUTS」公式情報