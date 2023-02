春を前に、あらゆるお店から桜のスイーツやドリンクが登場しています。

今回は2023年2月17日現在、カフェチェーンで販売中の「桜ケーキ」を3品紹介します。どれも今だけの味わいなので、ご褒美スイーツの参考にしてください。

ファンの多いスタバのさくらシフォン

・スターバックスコーヒー「さくらシフォンケーキ」

毎年この時期に限定で登場しているスタバの「さくらシフォンケーキ」。桜をイメージした優しい香りと風味が楽しめます。

もっちりとした弾力としっとりした食感が特長の口どけのよい生地に、桜葉のパウダーを練り込み、塩漬けの桜花をトッピング。甘みのあるケーキに塩味がアクセントとなり、最後まで飽きずに食べられます。

「毎年安定の美味さ」「今年もめちゃくちゃ食べよう」「スタバでいちばん好き」など、SNS上でもファンの多い1品です。

価格は440円(イートイン)です。

・ドトールコーヒーショップ「ふんわり香る 桜のケーキ」

味も見た目も桜をイメージしたケーキです。抹茶や桜風味のスポンジと2種類のティラミスクリームを重ね、断面を彩り鮮やかにしています。

また、天面にはちょこんと可愛らしい、桜の形をした飾りをトッピング。ピンクとグリーン、ホワイトの色使いが春らしい商品です。

価格は480円。なくなり次第終了です。

・タリーズコーヒー「トムとジェリー ふんわり桜&苺ムースケーキ」

「トムとジェリー」とのコラボ商品。苺風味のチーズムースに桜香るホイップクリームを重ね、桜の花びらに見立てたシェイブチョコレートでデコレーションしたムースケーキです。

ほのかな桜の香りと可愛らしい色合いが、春の訪れを感じさせます。価格は525円。

以上3品、桜味で一足先に春を感じてみて。

(東京バーゲンマニア編集部)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s23)

※画像は一部公式サイトより。