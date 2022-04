春に持っていきたい、とっておきのホテル手土産6選

暖かい日が多くなり、手土産を持って遊びに行く機会もあるのでは? せっかくなら素敵で喜ばれるものを選びたい、そんな方にはホテルメイドの手土産がおすすめです。今回はグルメジャーナリストの東龍さんに、ハイグレードなホテルの手土産を教えていただきました。

〈絶対ハズさない!ホテルの味〉

今⼀番オススメなホテルの楽しみ⽅を、グルメジャーナリスト東⿓さんがご紹介! 今回は、ホテルが自信を持って届けている素敵な手土産を紹介します。

Vol.41 ホテルならではの上質な手土産

暖かくなってくると、知り合いや親族の家に訪れることも多くなるのではないでしょうか? そんな時に手ぶらで訪れるのではなく、気の利いた手土産を持って行けたら素敵ですよね。それも、上品で他にはないものだったら完璧です! ホテルオリジナルの上質な春の手土産を紹介しましょう。

1. サステナブルでおしゃれなソルト

ホテルショップ「エピスリー ガルガンチュワ」(帝国ホテル 東京)

素材の味わいが感じられるフレーバーソルト(写真:帝国ホテル 東京)

手土産は相手に喜んでもらえたらもちろん、SDGsにも貢献できたなら、なおうれしいですよね。帝国ホテル 東京のホテルショップ「エピスリーガルガンチュワ」の「サステナブルソルト 〈根菜〉」1,000円(内容量15g)は、杉本雄東京料理長が監修したロスフードを最大限に活かしたフレーバーソルトです!

調理過程で発生するじゃがいもの皮やキャベツの外葉など、料理として提供する機会の少ない食材でつくられました。低温のオーブンで焼き上げてから、パウダー状にし、CO2の排出量が少ないとされる天日塩と混ぜ合わせるなど、手間を掛けているだけあって、素材の味がしっかり閉じ込められています。

「サステナブルソルト 〈柑橘〉」 1,000円(内容量10g)とセットで贈ればもっと喜んでもらえますよ。

※価格は税込。

2. ご飯のお供にもなる万能調味料

中国料理 四川(シェラトン都ホテル東京)

用途が幅広い自家製の万能調味料(写真:シェラトン都ホテル東京)

<店舗情報>◆エピスリー ガルガンチュワ住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ 1FTEL : 03-3539-8086

色々な料理に使える調味料はとても便利。シェラトン都ホテル東京「中国料理 四川」の「四川XO醤」2,800円は、菅野優紀料理長が監修したオリジナルの万能な調味料です。

干し貝柱を贅沢に使用し、蟹や野菜の甘味を存分に引き出しているので、炒め物などの旨味増しとして大活躍。白いご飯に合わせたり、野菜をディップしたり、そのままでもおいしく食べられます。

炸醤(ザージャン)とのセット 5,000円も販売されているので、料理好きの方へはこちらがいいかもしれません!

※「バラエティーショップ シャポーブラン」でも販売。

※価格は税込。

<店舗情報>◆中国料理 四川住所 : 東京都港区白金台1-1-50 シェラトン都ホテル東京 1FTEL : 0120-95-6662受賞・選出歴 :





3. 練乳や蜂蜜たっぷりの食パン

マーケット(ハイアット リージェンシー 横浜)

1日2回焼き上げられるオリジナルのホテルブレッド(写真:ハイアット リージェンシー 横浜)

手土産に何を持って行けばいいかわからない。そんな方には、万人に愛されている食パンがおすすめです! ハイアット リージェンシー 横浜の1階にあるペストリーショップ「マーケット」の「nikin」800円は、1日2回焼き上げられるホテルブレッド。

時間をかけてゆっくり発酵させることで、きめ細かくやわらかい生地に仕上がります。練乳、蜂蜜、北海道産生クリームをたっぷり加えているのが、素晴らしい風味の秘密。発酵バター独特の風味も心地よいです。

そのままでも、トースト、サンドイッチ、パンピザにしてもおいしく食べられます!

※価格は税込。

4. 9種類のクッキーが詰まったアソート

ウェスティンデリ(ウェスティンホテル東京)

可愛らしい形をしたクッキーを詰め合わせた缶(写真:ウェスティンホテル東京)

<店舗情報>◆マーケット住所 : 神奈川県横浜市中区山下町280-2TEL : 045-222-0100

クッキーは定番手土産のひとつ。ウェスティンホテル東京「ウェスティンデリ」の「ホテルメイドクッキーアソート」3,900円は、可愛らしい9種類を詰め合わせたクッキー缶です!

⼝の中で⽢い⾹りが広がるバターサブレ、サクサクとした⾷感のピスタチオ、カカオが⾹ばしいキャレショコラなど、バラエティ豊か。ネコ、クマ、サカナと形もキュート。素材の魅⼒をシンプルに生かしながらも、⽢さ控えめで軽やかな味わいのクッキーばかりです。

缶のデザインも素敵なので、食べ終えた後に使ってもらえると思いますよ。

※価格は税込。

5. 春を感じる彩り豊かなデリセット

デリカテッセン(パーク ハイアット 東京)

ピクニックをイメージした春らしいお弁当(写真:パーク ハイアット 東京)

<店舗情報>◆ウェスティン デリ住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1FTEL : 03-5423-7778

お弁当を持って行って、みんなで食べるのも楽しいですね。パーク ハイアット 東京「デリカテッセン」の「パーク トゥ ゴー “Green”」4,500円はピクニックをイメージしたボックスなので、盛り上がること間違いありません!

稲荷寿司や抹茶ブレッドサンドウィッチ、ブラッケンチキンレッグやミニキッシュなど、和洋のメニューが詰め合わせられています。抹茶フィナンシェやハーブウォーターなど、デザートやドリンクまで付いているのはうれしいところ。

旬の食材を使った緑が美しいお弁当は、季節が感じられていいですよね。

販売期間:2022年4月11日〜5月8日

※価格は税込。

6. 大人のお付き合いにオリジナルの日本酒

シェフズガーデン(The Okura Tokyo)

マスカットのような爽やかな香りの純米大吟醸(写真:The Okura Tokyo)

<店舗情報>◆デリカテッセン住所 : 東京都新宿区西新宿3-7-1-2 パーク ハイアット 東京 1FTEL : 03-5323-3635

大人の手土産として贈りたいのが、お酒です。The Okura Tokyo「シェフズガーデン」の「大倉喜七郎 純米大吟醸 藤の花酵母仕込み 甘口」300ml 2,300円/720ml 5,500円は、ホテルオークラ創業者にちなんだホテルオリジナルの日本酒。新潟県新発田市にある王紋酒造とのコラボレーションによって生まれました。

15年を費やして開発された酒造好適米「越淡麗」が原料になっていて、藤の花酵母で醸されたデリケートなボディから、エレガントな味わいとなっているので、料理にもぴったり。

フルーティーで透明感のある「大倉喜八郎 純米大吟醸」300ml 3,800円/720ml 9,000円もラインアップされています!

※価格は税込。

<店舗情報>◆シェフズガーデン住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 ジオークラ東京 プレステージタワー 5FTEL : 03-3505-6072

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

※ 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:東龍

The post 春に持っていきたい、とっておきのホテル手土産6選 first appeared on 食べログマガジン.