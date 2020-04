『ザ・グッド・ファイト』キャストが出演を望む『グッド・ワイフ』のキャラクターは？

大人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のスピンオフとして人気を誇る米CBS All Accessの『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』。これまでも本家からのゲスト出演者が本作を盛り上げてきたが、出演キャストたちが米TV Guideのインタビューに答え、復帰を望むキャラクターを教えてくれた。

シーズン4では、本家でルイス・ケニング弁護士を演じていたマイケル・J・フォックス(『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ)も同役でゲスト出演することがわかっており、そのことにも触れダイアン役のクリスティーン・バランスキーが自身の見解を述べた。

「マイケルがゲスト出演してくれるシーンで共演できてとても嬉しいです。彼は家族みたいなものですから。このスピンオフでもレギュラーになるべきですよ。彼の役はこの物語には完璧なほど無節操だから、ぴったりだと思うのです。彼は、召喚状を遵守しませんし、法的手続きの対象となり得ると感じていませんし、出頭する必要がないと思うようなキャラクターだからです。そしてこれは、このアメリカで、ホワイトハウスの人々が召喚状や司法決定を尊重する必要がないと感じている現実を反映しているのです」

またルッカ役のクシュ・ジャンボは、「ダイアンの法律事務所で共同パートナーだったデヴィッド・リー弁護士を演じるザック・グルニエのカムバックは嬉しいです。ルッカとデヴィッドは以前にもよくぶつかってしましたので、ファンはまたそれが見られると思います。もしかしたら、二人は結婚するかもしれませんね。わかりませんが」と笑った。そんなザックは、シーズン4からゲストではなくレギュラー出演として復帰を果たしている。

そしてエイドリアン・ボーズマン役のデルロイ・リンドーは、「(弁護士アンドレア・スティーブンス役)クリスティーン・ラーチだね」と発言。「『ザ・グッド・ファイト』に何度かゲスト出演もしてくれたが、もっと出て欲しいよ。俳優としても素晴らしいし、彼女の演技が生み出すものは素晴らしかった。彼女ともっと共演したいよ」とラブコール。隣に座ったリズ役のオードラ・マクドナルドも「彼女は一緒に演技していて楽しいわ」と頷いた。

またジェイ役のニャンビ・ニャンビは、「僕は『グッド・ワイフ』の大ファンで、調査員としてのカリンダの大ファンなんだ。アーチー(・パンジャビ)と共演したいね。彼女は凄いと思う」と明かした。

リズ役のオードラは、「(クリエイターの)ロバート&ミシェル・キングの事だから、何が起こるかわからない。『グッド・ワイフ』の全員が出演の可能性があると言えると思います。すでに多くのキャラクターが出ていますしね。もしかしたら死んでしまったキャラクターも復活するかもしれないし。わからないですよ」と期待が膨らむコメントを残した。

全10話構成のシーズン4は、本国では4月9日(木)から順次配信が始まっている。その中ではヒラリー・クリントンが現ドナルド・トランプ大統領を抑え、アメリカ合衆国大統領に就任しているという別の世界の話が描かれているという。キング夫妻は、「シーズン4はドナルド・トランプ米国大統領に焦点を置くことは少なくなるものの、現代社会の政治情勢が法律業界に及ぼす影響について描いていく。また、現代の価値感や指標を排除することによって、政治的にやむを得ない犠牲をともなうことも多々あるといった内容を含むストーリーになるだろう」と以前述べていた。

『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』は、日本ではAmazon Prime Videoにてシーズン1から3までを配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:まだまだ『グッド・ファイト』に出演していないキャストがたくさんいる!『グッド・ワイフ』シーズン4 (C) MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.