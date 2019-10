幼い子の行動は全く予測できないことが多いものだ。このほどイギリスである女児が、父親が目を離した隙に冷蔵庫にあるヨーグルトを18個も盗み食いしてしまった。父親は娘の犯行現場を撮影しSNSに投稿したところ、その子の満足気な表情が多くの人を笑いに包んだ。『The Sun』『Mirror』などが伝えている。



英ノッティンガム在住のアーロン・ワイソールさん(Arron Whysall、27)と婚約者のビリー・ハーディーさん(Billie Hardie、26)には、6歳のオスカー君と3歳のオリビアちゃんという可愛い盛りの子どもがいる。今月19日、アーロンさんはいたずら盛りのオリビアちゃんに驚かされることになった。



その日の午後、オスカー君がリビングでテレビゲーム、オリビアちゃんはキッチンでテレビに夢中になっていたため、アーロンさんは庭のフェンスを修理することにした。この時ビリーさんは、自分の髪をセットしていて手が離せなかったようだ。



アーロンさんは2人の子どもの様子を時々見ながら、庭で作業を続けていた。途中でオスカー君が「オリビアがヨーグルトを食べている!」と告げにきたが、アーロンさんは幼いオリビアちゃんが食べる量はたかがしれていると思い、特に心配することはなかった。



しかし10分後、アーロンさんは「キッチンを汚されているかも…」と思ってオリビアちゃんの様子を見に行った。そこでアーロンさんが目にしたのは、空になった18個のヨーグルトのカップと満足気な表情をしたオリビアちゃんの姿だった。



アーロンさんが「これ、全部食べたの?」と尋ねると、オリビアちゃんは元気よく「うん!」と答えたという。しかも手にスプーンを握ったまま「もっと食べたい」と口にしたそうだ。これにはアーロンさんも大笑いするしかなかったようだ。



アーロンさんはビリーさんに聞こえるように大声で「オリビアがヨーグルト全部食べちゃったよ!」と叫んだが、ビリーさんは「そんなことある訳ないでしょ!」と言い放ち、信じていない様子だった。しかしビリーさんもまた、空のヨーグルトカップを見て愕然としたという。



2人はオリビアちゃんを叱るどころか笑いが止まらなかったようで、アーロンさんは娘のヨーグルトまみれの顔を綺麗に拭いてあげた後、写真を撮ってFacebookに投稿した。するとあっという間に1万件以上もの「いいね!」がついて多くの人を笑顔にしたようだ。



その後、オリビアちゃんの体調を心配したアーロンさんとビリーさんだったが、特にお腹を壊すこともなく夕食もきちんと食べていたとのことだ。



画像は『The Sun 2019年10月18日付「DADDY DAY SCARE ‘Mischievous’ girl, 3, eats 18 yoghurts after dad leaves her alone in kitchen for 10 minutes」(Credit: Kennedy News and Media)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)