夏の風物詩として知られる怪談シーズンの到来に合わせ、怪談師・稲川淳二さんの人気シリーズ「稲川淳二の超こわい話」全105話が、7月1日から各種動画配信サービスで見放題配信されることが決定しました。さらに見放題配信に先駆けて、6月19日20時からYouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル」にて、厳選された5話が期間限定で無料公開されます。今回無料公開されたのは、「地下通路」「バス停」「彼女の人形」「