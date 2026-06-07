読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！SNSで人気の友人と遊園地へ行くことになった主人公。しかし後日、友人のSNSを見て目を疑うことに…！？身近な人間関係に潜む、SNSトラブルの怖さをご紹介します。人気インフルエンサーの友人と遊園地へ！楽しい1日になるはずが…私には、SNSで多くのフォロワーを持つインフルエンサーの友人がいました。ある日、彼女に誘われて一緒に遊園地へ行くことに！アトラクションを楽しみ