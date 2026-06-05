日本限定の期間限定商品も展開予定大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日、北中米ワールドカップの開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開すると発表した。テレビCMでは、スペイン1部FCバルセロナの新旧10番が共演した。6月17日からは「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場する。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、ソン・フ