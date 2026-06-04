【モデルプレス＝2026/06/04】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。お家焼肉の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】イケメン俳優の39歳妻「本格的」豪華“お家焼肉”の様子◆竹内渉、お家焼肉の様子公開竹内は「子供がいるからお家焼肉は大変すぎるかな？と思ったけど意外といけた 楽しかった」とつづり、写真を投稿。プレートの上にエビやイカ、ウインナーや肉などを乗せて焼い