タレントのアンミカが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【全身ショット】スタイル良すぎ！さすがの佇まいをみせるアンミカジャクソン5でのマイケルのパフォーマンスを見て「うますぎやろ！」と驚いたというアンミカ。自身も5人の兄弟姉妹で親近感を持っていたという。マイケル風のナポレオンジャケットを