◇ア・リーグホワイトソックス6―9ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスは1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に6−9で敗れた。連勝は5で止まり、貯金は4に逆戻り。だがこの日、「2番・三塁」で先発出場したミゲル・バルガス内野手（26）が、14、15号をマーク。今季2度目となる1試合2本塁打と気をはいた。チームは3年連続100敗以上の弱小球団から脱却。快進撃を続けている。バルガスは、その躍進を