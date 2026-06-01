【HERO'S Web】 6月1日リニューアル 【拡大画像へ】 ヒーローズは6月1日、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」をリニューアルした。リニューアルにあたり、コミチがマンガSaaS「コミチ＋」の導入およびサイト運営支援を提供した。 リニューアルに伴い、各種「ミッション」をクリアすると対象作品の1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」が