メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市南区で85歳の男がマイクロバスで男女2人をひき逃げし死亡させた事件で、現場には目立ったブレーキ痕がなかったことが分かりました。 「愛知県警の捜査員が名古屋スイミングクラブへ家宅捜索に入りました」（記者） 警察が家宅捜索に入ったのはバスを運転していた酒井照也容疑者（85）の勤務先です。 警察によりますと酒井容疑者は、5月29日、南区桜本町の交差点で、ス