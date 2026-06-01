東京・台東区の隅田川で、マリンスポーツを楽しむイベントが開催されました。【映像】水上バイクが回転する華麗な技（実際の様子）隅田川を舞台に水上バイクやアクアボードを使ったアクロバティックな技が次々と繰り出されていきます。このイベントは、隅田川の水辺としての魅力とマリンスポーツの楽しさを伝えるために毎年開催されています。水上バイクによるデモンストレーションでは、最高難易度とされる「ダブル・バッ