【週刊ヤングマガジン 2026年27号】 6月1日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日6月1日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年27号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、豊田ルナさんが登場。巻中には滋賀出身の田舎ガール・谷夢花さんによる初グラビア、巻末には次世代のモグラ女子・長瀬礼華さんによるグラビアが掲載さ