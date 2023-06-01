俳優・北村匠海が出演するユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新CMが、6月1日より順次放送される。【写真複数】北村匠海、USJの夜の夏祭りでブチ上がり！USJは、開業25周年の特別な夏に、新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』（7月1日〜8月26日）を開催。暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り空間が登場し、全く新しい体験が