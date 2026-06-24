映画を観ているとき、隣のカレはスクリーンに集中しているようにみえて、実はあなたの動きを相当気にしています。勝負のかかったデートなら、リアクションに気を配る必要があるかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性409名に聞いたアンケートを参考に「男性を『キュン…』とさせる映画鑑賞中の萌え仕草」をご紹介します。【１】「ホントによかったね」と興奮気味に感想を述べる「キラキラした目で『感動した！』とか