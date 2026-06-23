ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が第2子誕生を報告したニュースが、韓国メディアでも相次いで取り上げられている。ただ、そこで注目されているのは、祝福ムードだけではない。【写真】大谷の前で大胆に…韓国女優の“レギンス始球式”日本の一部ネット上で、大谷夫妻の“年子出産”をめぐる批判が出ていることも、韓国メディアは大きく取り上げている。大谷は6月20日、自身のSNSを通じて第2子が誕生したことを報告した。大谷は