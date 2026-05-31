◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）様々な思いがこみ上げてくる。４回２死。左翼線二塁打を放ったヤクルト・塩見泰隆外野手（３２）は二塁上であふれ出そうなものをグッとこらえた。「本当にやっと帰ってきたというのもありますし、やっと始まったなと…」。２４年５月１１日の巨人戦（神宮）以来となる７４９日ぶりの安打に感慨もひとしおだった。２１年、２２年のリーグ連覇の主