日本代表ＭＦ遠藤航が所属するプレミアリーグのリバプールは３０日、アルネ・スロット監督が退任すると発表した。今季はリーグ５位と優勝争いに絡めず、解任となる。クラブは声明でスロット監督が指揮した２年間の功績に感謝の意をつづった。「これはクラブとして難しい決断だった。アルネが在籍中にリバプールＦＣにもたらした貢献は大きく、意義深い。そして、何よりもサポーターと私たち自身にとって成功と言えるものだ」と