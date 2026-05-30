元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が３０日に更新されたお笑い芸人の渡部建のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演した。渡部から印象に残っている選手を３人挙げてほしいとお願いされた柿谷氏は山口蛍、ブレール・エンボロ、香川真司の３人を挙げた。香川のすごさについて「基本的な技術は世界最高レベル。一番の武器は持久力」と評した。持久力とは「９０分間何もペースを落とさずに同じようにプレーできる」と