明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・15−16位決定戦の第1戦が30日に行われ、京都サンガF.C.と柏レイソルが対戦した。京都と柏はともに、2025明治安田J1リーグでは優勝争いを繰り広げながら、明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドでは苦しい戦いを強いられた。京都はWESTグループで勝ち点「23」を獲得しており、柏はEASTグループで勝ち点「20」を獲得。ともに9位でシーズンを終え、このプレーオフラウンド