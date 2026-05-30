熱戦続く高校総体。30日はサッカーの決勝戦があり、女子は王者・神村学園に鳳凰が挑みました。 試合は前半3分、神村のコーナーキック。こぼれ球に反応した濱砂がミドルシュート。神村が先制します。 2点をリードされた鳳凰は前半16分、西が、この試合、唯一となるシュートを放ちますが、キーパーがキャッチ。 合わせて24本のシュートを放った神村が、4－0で鳳