５月31日に、北中米ワールドカップに向けた壮行試合でアイスランド代表と戦う日本代表が30日、会場となる国立競技場で前日練習を実施。冒頭の約30分間が公開された。この日のトレーニングには、アイスランド戦に向けたメンバー26人が全員参加（W杯メンバーに選ばれている鎌田大地はその後に合流予定）。ロンドでは笑い声が出るなどリラックスムードだった。 W杯に向けていい流れを掴むためにも、快勝を収めて日本から旅