【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・北山亘基―巨人・竹丸和幸（１３時・エスコンフィールド）◆楽天・藤井聖―ヤクルト・奥川恭伸（１３時・楽天モバイル最強）◆西武・ワイナンス―ＤｅＮＡ・尾形崇斗（１４時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ロング―阪神・才木浩人（１３時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・高島泰都―中日・高橋宏斗（１３時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・徐若熙―広島・岡本駿