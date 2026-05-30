◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場２冠がかかるロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は１５時４９分に決戦の地に到着した。落ち着いた様子で厩舎周りを周回。馬房に入るとすぐに青草をほおばるなど、落ち着き十分だ。房野助手は「エサもぺろっと食べていた。体はいい意味でパッツンパッツンの感じ。いい雰囲気でこられたことが何よ