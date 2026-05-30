明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・3−4位決定戦の第1戦が30日に行われ、セレッソ大阪とFC東京が対戦した。地域リーグラウンドの両グループを2位で終えたチーム同士の対戦。C大阪はWESTグループで勝ち点「31」を積み上げており、FC東京はEASTグループで勝ち点「37」を獲得した。頂点には届かなかったものの、この特別シーズンを笑顔で終えるため、両チームともに勝利で終えることが至上命題だ。試合は前半も終