鹿島アントラーズは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、ヴィッセル神戸とノエビアスタジアム神戸で対戦した。WEST首位のホームに乗り込んだEAST首位は、28分に大迫勇也のFKで先制を許すと、50分に再び、大迫のボレーで被弾。69分にジエゴの強烈なミドル、89分に小松蓮のPKで失点。90＋４分には大迫のハットトリック達成のゴールを献上し、０−５で敗れた。アウェーゲームとはいえ、まさかの惨敗を喫