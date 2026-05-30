５失点大敗の鹿島「崩壊しとる」WEST首位の神戸に完敗「ショックすぎる」「覇気がない」などSNS騒然
鹿島アントラーズは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、ヴィッセル神戸とノエビアスタジアム神戸で対戦した。
WEST首位のホームに乗り込んだEAST首位は、28分に大迫勇也のFKで先制を許すと、50分に再び、大迫のボレーで被弾。69分にジエゴの強烈なミドル、89分に小松蓮のPKで失点。90＋４分には大迫のハットトリック達成のゴールを献上し、０−５で敗れた。
アウェーゲームとはいえ、まさかの惨敗を喫した鹿島に、SNS上では以下のような声があがった。
「ショックすぎる」
「神戸×鹿島がすごいことなっとる」
「鹿島嘘だよな」
「これはキツいわ」
「らしくない安い失点が複数 どうしたんだ」
「崩壊しとるやん」
「おいおい、鹿島どうした？」
「鹿島何やってんだよ」
「なんだか覇気がないな」
「鹿島の結果に困惑してる」
「５失点ってま？？？？？」
「悔しすぎて震えている」
「流石にやられ過ぎじゃね」
厳しい結果を突きつけられた。第２戦は６月６日にホームのメルカリスタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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WEST首位のホームに乗り込んだEAST首位は、28分に大迫勇也のFKで先制を許すと、50分に再び、大迫のボレーで被弾。69分にジエゴの強烈なミドル、89分に小松蓮のPKで失点。90＋４分には大迫のハットトリック達成のゴールを献上し、０−５で敗れた。
「ショックすぎる」
「神戸×鹿島がすごいことなっとる」
「鹿島嘘だよな」
「これはキツいわ」
「らしくない安い失点が複数 どうしたんだ」
「崩壊しとるやん」
「おいおい、鹿島どうした？」
「鹿島何やってんだよ」
「なんだか覇気がないな」
「鹿島の結果に困惑してる」
「５失点ってま？？？？？」
「悔しすぎて震えている」
「流石にやられ過ぎじゃね」
厳しい結果を突きつけられた。第２戦は６月６日にホームのメルカリスタジアムで行なわれる。
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