◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ZOZOマリン）阪神・森下翔太外野手が痛恨のエラーで“ランニングホームラン”を許した。６回先頭、左中間へ飛んできた友杉の打球にグラブを差し出すも収まりきらず。手元でバウンドしたボールをグラブの先ではじいてしまい、無人の中堅付近を転々…。追いかけている隙に本塁までかえられた。森下は３回に２ラン、５回に佐藤に並んでリーグトップの１４号ソロを放っ