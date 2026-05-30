5月30日、B1東地区の千葉ジェッツは、ナシール・リトルとの選手契約満了を発表。Bリーグ規定により6月1日15時に自由交渉選手リストに公示されることとなった。 現在26歳のリトルは、199センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースカロライナ大学チャペルヒル校から、2019年のNBAドラフト1巡目（全体25位）でポートランド・トレイルブレイザーズ