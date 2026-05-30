静岡･牧之原市は、29日、公立中学校の事務用口座の預金をだまし取られる被害があったと発表しました。牧之原市によりますと、詐欺被害に遭ったのは相良中学校で、29日午後2時ごろ、職員がパソコンでインターネットを利用していたところエラーメッセージが表示されました。職員は、表示された連絡先に電話し、指示通り操作したところ、金融機関の学校事務用口座から送金されたということです。その後、職員が不審