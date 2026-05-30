元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が２９日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演。チームメートだったフォルランとの確執を明かした。ウルグアイ代表で２０１０年南アフリカワールドカップ得点王と大会ＭＶＰのフォルランが２０１４年にセレッソ大阪に加入し、チームメートとなった。チームは柿谷氏とフォルランのＷエース構想を描いていたが柿谷氏は「は？俺１人じゃアカンの？」とチームに不信