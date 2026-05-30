季節の変わり目で疲れが残りやすい今日この頃。「リポビタンDX」を、“明日のため”に取り入れています。このアイテムはタウリンやビタミンB1・B2・B6など合計9種類の有効成分を配合し、疲労回復と予防が期待出来るというもの。小粒で飲みやすく、1日3錠を飲むだけでOKなので、手軽に取り入れられるお守り的存在です。大正製薬株式会社は、4月の新生活シーズンを迎え、新社会人や働き盛り世代のパフォーマンス向上を支援する目的で