天空の鳥居高屋神社香川県観音寺市 香川県観音寺市が、市の美しい自然や観光名所の魅力を紹介する風景写真のコンテストを開催します。募集期間は2026年6月1日～8月31日、テーマは「わたしが撮った、観音寺市の絶景」です。 応募者のInstagramのアカウントを公開設定にしてください（審査の結果発表まで）。次に観音寺市シティプロモーションInstagramアカウント(@kanonji_pr＜外部リンク＞)をフォロ&