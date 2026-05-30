昨年の大阪・関西万博で目玉の一つとして注目された「ｉＰＳ心臓」が来年３月、ＪＲ大阪駅周辺で展示される。同年４月に大阪市内で開かれる日本医学会総会に関連した市民向けイベントの企画といい、総会の会頭を務める澤芳樹・大阪大特任教授が２９日、同市内で開かれている日本産業衛生学会の講演で明らかにした。ｉＰＳ心臓は澤氏の研究成果を生かし、阪大発の新興企業「クオリプス」（東京）がｉＰＳ細胞から開発した。パソ