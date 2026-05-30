【モデルプレス＝2026/05/30】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の公式YouTubeが5月29日に更新された。3月13日に解散した4人組ガールズグループ・AMEFURASSHIに所属していた小島はな（22）がBEYOOOOONDSに加入することがわかった。【写真】元スタダ所属美女、ハロプロメンバーに加わった瞬間◆小島はな、BEYOOOOONDS加入この日の動画では「BEYOOOOONDS 新メンバー発表スペシャル」と題し、スター