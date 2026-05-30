紙をまっすぐ切りたいとき、カッターだとズレないように気を使うし、机を広く使わないと切りにくい場面もありますよね。セリアには紙を折ってなぞるだけで簡単にカットできる、コンパクトな文具があります。スーッとすべらせるだけでまっすぐ切れるから、プリント整理や切り抜き作業をよくする人にもオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プリントカッター価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅2.5×奥行き1×高